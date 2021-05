Vaccini, da lunedì prenotazioni anche per gli over 50. E il richiamo con Moderna difende dalle varianti

La struttura commissariale per l’emergenza accelera sulle immunizzazioni, mentre giungono notizie positive sulla capacità del siero dell’azienda statunitense di procedere dalle mutazioni del virus, in particolare dalla cosiddetta brasiliana e da quella proveniente dal Sudafrica

Al via, da lunedì 10 maggio, le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, ossia per tutti i soggetti nati fino al 1971.

Lo ha disposto la struttura del Commissario per l'Emergenza Francesco Paolo Figliuolo – riferisce TgCom - sottolineando che si tratterà di un'apertura "graduale", resa possibile "dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili".

Intanto, sul fronte del pericolo varianti giunge una notizia positiva: una dose di richiamo del vaccino Covid-19 di Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le varianti più pericolose del Sars-Cov2, la brasiliana e la sudafricana. È quanto afferma in una nota l'azienda, citando i primi risultati di uno studio clinico in corso, con il quale Moderna sta testando una dose di richiamo in individui già vaccinati.

