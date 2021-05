I medici di famiglia faranno il vaccino: il Molise verso la svolta

L’Asrem ha approvato le linee guida. Le somministrazioni potranno avvenire nei loro studi, nei punti vaccinali e al domicilio del paziente

CAMPOBASSO. Medici di famiglia coinvolti nella campagna vaccinale anti Covid. L’Asrem ha approvato le linee guida per il coinvolgimento dei Medici di medicina generale (Mmg) che hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid contro il Coronavirus.

Potranno somministrare i vaccini sia nel proprio studio medico (ai propri assistiti), sia nelle strutture messe a disposizione dall'Azienda sanitaria e da altri enti o istituzioni (per tutti i soggetti convocati), ma anche a domicilio del paziente.

Applicate così le indicazioni illustrate dal commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ieri a Campobasso. Un modo per accelerare sulla campagna vaccinale, aumentando il numero delle somministrazione delle prime e delle seconde dosi.

Il medico di medicina genrale che manifesta la volontà di somministrare i vaccini nel proprio studio deve, oltre a formulare una specifica dichiarazione, acquisire il consenso informato al paziente e compilare la scheda anamnestica, da conservare nel proprio studio medico. In base a quanto riportato nel Protocollo d'intesa regionale dovrà provvedere a trasmettere i dati all'anagrafe vaccinale regionale, entro le 21 della giornata. Non è consentita la registrazione della avvenuta somministrazione in un giorno diverso da quello di esecuzione della vaccinazione.

