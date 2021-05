Coronavirus, quel dato che preoccupa: in Molise l’indice di letalità più alto d’Italia

Il valore è dell’8,83 per mille contro una media nazionale del 2,94 per mille

CAMPOBASSO. Coronavirus, in calo a livello nazionale la letalità, vale a dire il rapporto dei decessi sui positivi, ma il Molise è purtroppo primo in Italia per questo valore.

Un dato che emerge dal report settimanale condotto da Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica.

Nella settimana appena trascorsa, a livello nazionale, l’indice di letalità è stato pari al 2,94 per 1.000 (in calo rispetto alla scorsa settimana analizzata, quando era al 3,39 x 1.000).

Il dato più elevato della letalità si registra in Molise, con 8,83 x 1.000 e in Liguria pari a 6,36 x 1.000, nonostante siano ben lontani dal valore massimo registrato a marzo.

Nell’ultima settimana, la mortalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari a 2,55% (in calo rispetto alla scorsa settimana analizzata 3,20%). Il dato più elevato si registra in Puglia al 5,21%, seguito da Toscana al 4,12%.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!