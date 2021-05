Certificato vaccinale per viaggiare in Europa. Toma: opportunità e non fardello per i cittadini

Le parole del governatore del Molise, intervenuto alla plenaria del Comitato europeo delle Regioni, anche per parlare di turismo come occasione di rilancio economico dopo la pandemia

CAMPOBASSO. “Il certificato verde vaccinale proposto dalla Commissione europea deve essere un’opportunità e non un fardello per i cittadini”.

È quello che ha dichiarato alla plenaria del Comitato europeo delle Regioni il governatore del Molise Donato Toma, intervenendo sulla proposta di introduzione di un Pass Covid, che agevoli la libera circolazione all’interno dell’Unione europea.

Facendo riferimento alla riunione del G20 sul Turismo e sull’idea condivisa dai leader delle potenze mondiali, sul ruolo del turismo nella ripresa economica e sociale dell’Europa, con riferimento alle tante piccole imprese che operano nel settore.

“Al turismo – ha detto Toma – è legata la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico, ma anche alla valorizzazione della gastronomia e e delle tradizioni locali. Un settore in espansione prima del Covid e ora in piena crisi per il secondo anno”.

Quindi il riferimento al Molise “un territorio caratterizzato da piccoli centri e micro imprese a gestione famigliare che aspettano risposte certe e tempestive anche da parte del legislatore europee”.

“La situazione attuale – ha concluso il governatore – ci pone di fronte alla sfida di ripensare il turismo del futuro in chiave più sostenibile e più attenti ai bisogni dei cittadini e delle famiglie che attraverso il turismo arricchiscono le nostre città e le nostre regioni”.

