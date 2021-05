Viabilità in Alto Molise: partiti i lavori sulla Fondovalle Verrino

Gli interventi, appaltati dalla Provincia di Isernia, riguardano il consolidamento del tratto che ha subito un’erosione

AGNONE. Viabilità in Alto Molise: sono partiti i lavori di consolidamento del tratto della Fondovalle Verrino che ha subito un’erosione degli argini che lo sostengono a causa dell’azione del fiume. Gli interventi sono stati appaltati dalla Provincia di Isernia. Parallelamente, sono al via anche i lavori di canalizzazione delle acque del Vallone Rivo, in modo da evitare l’erosione delle sponde del corso d’acqua.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Agnone Daniele Saia che ha raggiunto la Fondovalle Verrino insieme ad Alfredo Ricci, presidente della Provincia di Isernia e a Lorenzo Di Iacovo, responsabile del settore viabilità dell’ente di via Berta.

“Ringrazio la Provincia di Isernia- ha sottolineato Saia - per aver recepito le segnalazioni di necessità di intervento sul tratto della Fondovalle Verrino. L’importante arteria stradale è fondamentale dal punto di vista strategico per collegare Agnone agli altri centri molisani.

Inoltre, sono soddisfatto anche della partenza dei lavori di canalizzazione delle acque del Vallone Rivo, a cui avevo posto attenzione già dalla passata Amministrazione Carosella. In questi 7 mesi a Palazzo Verdi, abbiamo lavorato per superare le lungaggini burocratiche e calare l’importante intervento sul territorio, in modo da rispondere alle necessità dei cittadini interessati dal problema”.

