Morti sul lavoro: è una strage senza fine. In Molise già 8 vittime da inizio anno

Lo scorso 7 maggio, a Campomarino, Mario Tracinà precipita da 30 metri nonostante l’imbracatura. E' solo l'ultimo decesso in ordine di tempo. Il Pmli Campobasso denuncia: “Non chiamatela fatalità. E i sindacati sono complici”

CAMPOBASSO-CAMPOMARINO. Stava lavorando al consolidamento di un pilone del viadotto autostradale sull’A14, all’altezza di Campomarino, quando è precipitato da oltre 30 metri. E’ morto così Mario Tracinà, 55 anni residente a Jesi, sotto gli occhi di un altro lavoratore che ha cercato di prestare i primi soccorsi riferendo come il collega, nonostante il tremendo impatto, fosse ancora cosciente; purtroppo, all’arrivo dell’ambulanza non c’era ormai più nulla da fare!

“Questo il tragico epilogo della vita di Mario Tracinà, ai cui familiari il Partito Marxista-Leninista di Campobasso esprime solidarietà e cordoglio. “Un altro dolore, un altro volto, un’altra storia di un lavoratore che non tornerà a casa”

Intanto, le fredde statistiche segnalano l’allarme. In Molise siamo già a quota 8 vittime sul lavoro, contro le 3 dello stesso periodo del 2020. Nel primo trimestre 2021, per di più, sono state presentate quasi 450 denunce per infortuni sul lavoro: ovvero, una media di 5 al giorno.

“Numeri spaventosi – come ricorda l’organizzazione del Pmli Campobasso – su cui regna il silenzio assoluto dei sindacati, Confindustria e governo, che con il PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza, stabilità meno controlli, più semplificazioni e agevolazioni per le imprese. Per le classe lavoratrici, quindi, nulla di buono in vista!”

“Come marxisti-leninisti, ovviamente, ciò non ci sorprende, sappiamo bene quali siano le loro priorità; come sappiamo bene, purtroppo, che le cause di questi lutti, di questa interminabile scia di sangue sono tutte da imputare al capitalismo e al governo: questo sistema economico, e il banchiere Draghi che lo tutela, costituiscono due facce della stessa medaglia che sull’altare del massimo profitto sacrificano i diritti e spesso la stessa vita dei lavoratori costringendoli a lavorare a nero, con turni e ritmi di lavoro massacranti, alla mercé di padroni senza scrupoli che tagliano continuamente i costi sulla sicurezza, violano le leggi, eludono i controlli, per risparmiare tempo e produrre di più. Ecco i responsabili di questa inarrestabile strage operaia” conclude Il Pmli Campobasso