Primo caldo primi bagni, i termolesi anticipano i balneatori

Sabato prossimo partirà ufficialmente la stagione dei lidi, ma oggi, complice un sole convinto, in tanti hanno messo il costume e riabbracciato l’Adriatico.

Non hanno aspettato il prossimo weekend, quello dell’apertura ufficiale della stagione balneare, così come deciso da calendario della Giunta regionale del Molise. Il cielo limpido, il mare calmo, ma soprattutto la temperatura godibile, hanno indotto tanti termolisi a tuffarsi nell’Adriatico ancora freddo ma sempre affascinante con il suo fondale limpido e dolcemente degradante. L’ombrellone del lido preferito non c’è ancora, dal 15 maggio gli stabilimenti potranno essere ufficialmente attivi, ma gli amanti delle nostre spiagge, principalmente quelle del litorale Nord di Termoli, si sono attrezzati con ombrelloni privati, teli e asciugamano. E, sia in mattinata sia nel pomeriggio, hanno fatto il bagno, alcuni fino alle ginoccha, altri fino alla vita, alcuni immersi completamente. Quella di oggi è stata infatti la prima vera giornata calda, un anticipo di estate, per usare un’espressione linguistica in antitesi rispetto al meteo: una boccata d’aria fresca nel clima ancora torrido della pandemia.

Termoli resta senza bandiera blu, il depuratore continua a far tribolare cittadini, balneatori e amministrazione, ma, a giudicare dalle presenze di oggi, quella che si avvicina sarà un’altra stagione di grandi numeri in riva all’Adriatico.

Sotto le mura della città vecchia, alla cala Sveva, i giocatori di beach volley hanno sudato come ai bei tempi ed è stato bello anche vedere i bambini con i piedi in acqua, giocare vicino agli scogli, a riva, nei pressi del trabucco. Buone premesse insomma, a conferma che la gente ha le idee ben chiare su quello che ci sarà da fare quando la pandemia, si spera il prima possibile, cederà il passo a un lento ritorno alla normalità.

