Covid in Molise, la luce in fondo al tunnel: solo due positivi e un ricovero in Infettive

I guariti sono 32, ma c’è un trasferimento in Terapia intensiva. I dati del bollettino aggiornato dall’Asrem a fronte di 137 tamponi

CAMPOBASSO. Saranno gli effetti della campagna vaccinale: migliora in Molise la situazione sul fronte Covid.

I dati dell’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem riferiscono, infatti, di soli due nuovi contagi in regione, sulla base di 137 tamponi processati. I casi sono emersi nei centri di Isernia e Fornelli.

Ancora, i guariti sono 32 ma si segnalano un ricovero nel reparto di Malattie infettive e un trasferimento in Terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso.

Stando al report, gli attualmente positivi in Molise sono 445 mentre i soggetti in isolamento sono 2.941. I pazienti ricoverati sono in tutto 30, di cui 5 in Rianimazione, e si trovano esclusivamente nel nosocomio del capoluogo di regione. Liberi da pazienti Covid, dunque, gli altri presidi: il Gemelli, il Neuromed e il San Timoteo.

Le vittime ufficiali restano 483.

