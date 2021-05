Covid, case di riposo sicure: alla Pistilli si inaugura la stanza degli abbracci

Domani l'inaugurazione. La sua realizzazione è stata possibile grazie anche al contributo del sindacato pensionati della Cgil Abruzzo e Molise

CAMPOBASSO. Emergenza coronavirus: si moltiplicano anche in Molise le iniziative per rendere sempre più sicure le strutture che ospitano gli anziani.

Domani 11 maggio, alle ore 12.0, presso la 'Casa di Riposo Asp Pistilli', in via delle Frasche di Campobasso, si terrà la conferenza stampa di presentazione e inaugurazione della stanza degli abbracci.

“La realizzazione della stanza degli abbracci – si legge in una nota del Comune - presso la Casa di Riposo Pistilli' è stata resa possibile anche grazie al contributo del sindacato pensionati della Cgil Abruzzo Molise che ha coperto il 50 percento della spesa totale necessaria”.

Alla conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale verranno date tutte le informazioni sul progetto realizzato, interverranno, oltre al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, anche Antonio Iovito, segretario Regionale Abruzzo Molise del Sindacato Pensionati Italiani (SPI) della Cgil Paolo De Socio, Segretario Generale della Camera del Lavoro Territoriale della Cgil Molise.

