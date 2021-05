Covid, nuovo record di vaccinazioni in Molise: oltre 3mila in un giorno

Il report ufficiale diffuso dall’Asrem. Somministrato il 94,58 per cento delle dosi consegnate. Ma ancora chiuse le prenotazioni per gli over 50

CAMPOBASSO. Il commissario nazionale per l’emergenza Figliuolo ha promosso il modello Molise nel campo delle vaccinazioni anti-Covid. Ed ecco che oggi si registra in regione un nuovo record di somministrazioni: 3.191 in un solo giorno, con la campagna giunta al 94,58 per cento delle dosi consegnate.

Nello specifico, complessivamente 1.350 persone hanno ricevuto il farmaco Pfizer, 1.520 il siero AstraZeneca e 317 quello Moderna.

Inoculazioni in corso per personale scolastico, sanitario, ospiti delle Rsa, forze armate, vulnerabili, caregiver, over 80, over 70 e over 60. Ancora chiuse, invece, le prenotazioni per gli over 50.

