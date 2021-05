Bifernina, a breve apertura bretella per bypassare primo viadotto

Il ponte sarà percorribile in un unico senso di marcia, la deviazione parte dal bivio di Lupara e finisce a quello di Guardialfiera.

Sarà aperta nelle prossime settimane la bretella che dal bivio di Lupara consentirà di bypassare il primo dei viadotti sul Liscione in direzione Termoli, interessati dai lavori di messa in sicurezza della Bifernina. Lunga meno di tre chilometri collegherà direttamente al bivio successivo, quello per Guardialfiera, scendendo dal Casale di Clesilde, e più giù dove si potrà riprendere la Statale 647.

Dei quattro semafori presenti sulla Fondovalle dove sono i cantieri, uno sarà evitato, il viadotto sarà percorribile in una sola direzione.

I lavori proseguono ormai da un anno ma ce ne vorranno almeno altri due per terminarli. Si prevede un’estate di piccoli disagi per raggiungere il mare. Ma sono disagi necessari, visto che la messa in sicurezza dei viadotti viene prima di qualsiasi altra cosa. Nelle prime due domeniche di zona gialla in tutto il Molise, complice anche il caldo, molti si sono riversati sulla costa e la sera, al rientro, si sono create file piuttosto lunghe in particolare sul Molise 1, il viadotto sulla diga. L’Anas ha scelto di dividere gli interventi di messa in sicurezza dei ponti per lotti, si tratta di lavori previsti in un accordo quadro triennale del valore di 80 milioni di euro. Finora gli interventi hanno riguardato principalmente le solette dei ponti, che sono la parte dei viadotti che più necessitava di urgente risanamento. Ma a breve si partirà anche con una ricognizione sui piloni.

mc

