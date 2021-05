Covid, basta con Rt e colori delle regioni: per il Molise Toma vuole il 'modello Madrid'

Il governatore: “Dobbiamo riaprire tutte le attività economiche e dare voce e respiro al piccolo commercio”

CAMPOBASSO. Il numero dei contagi è calato parecchio, con numeri che sarebbero quasi da zona bianca. Se a ciò si aggiunge il fatto che la percentuale dei vaccinati supera il 45 percento ecco che il Molise potrebbe davvero aspirare a quello che è stato ribattezzato il 'modello Madrid'. Ne è convinto il presidente della Regione Donato Toma che in una intervista a 'Libero' ha evidenziato la necessità di riaprire tutto al più presto, proprio come nella capitale spagnola.

“A questo punto della campagna vaccinale – si legge nell'intervista - dobbiamo pensare a come ripartire. Non possiamo più perdere tempo. Il rischio deve essere 'ragionato', come ha detto il premier Draghi, ma attenzione che se ritardiamo le decisioni rischiamo di compromettere per sempre il sistema produttivo e quello sociale”.

Poi le aperture. “Nel mio Molise – ha spiegato Toma - vorrei adottare il 'modello Madrid': dobbiamo riaprire tutte le attività economiche, dobbiamo dare voce e respiro al piccolo commercio che rischia di essere strangolato dall'e-commerce, con danni incalcolabili per il nostro territorio e per l'economia della nostra Regione. Non abbiamo più tempo. - ha detto ancora il governatore - Come Conferenza delle Regioni lo abbiamo detto al governo. Con il ministro Gelmini c'è un dialogo e un ascolto maggiore rispetto al passato. Ma io invito a parlare con le categorie economiche: sono terrorizzate all'idea di stare fermi altri mesi. In tanti non riapriranno. Come faremo? Ci vogliono tutti clienti di Amazon e Glovo? E chi produce? Chi paga le tasse? Chi crea lavoro di qualità? A Madrid ha vinto una linea 'aperturista'. Il popolo non sopporta più il lockdown, vuole tornare a vivere. Bisogna avere più fiducia negli italiani ”. Insomma, per il governatore bisogna cambiare strategia.

“L'Rt – ha sottolineato – è un dato ormai superato. Come i colori delle Regioni. Basta. Dobbiamo ormai valutare solo l'andamento delle ospedalizzazioni, non i paucisintomici che possono curarsi stando a casa. Non possiamo chiudere tutto per questo Rt, che ormai anche in ambito scientifico è criticato e ritenuto obsoleto”.

E intanto arriva l'estate e bisogna prepararsi alla nuova stagione turistica. Toma ha le idee chiare sul da farsi. “Dobbiamo organizzare – si legge nell'intervista a Libero - una strategia nazionale di tamponi a tappeto. Ci sono Regioni con 10 persone in terapia intensiva Covid. Come si può pensare di richiuderle? L'Italia è un grande paese, dobbiamo tornare a correre. A giugno il lockdown deve terminare. E già a maggio lo porterei a mezzanotte nei locali all'aperto con servizio al tavolo: è anche un modo per evitare assembramenti e consentire ai gestori dei locali di recuperare un volume di affari importante. E poi dal primo di giugno tutti gli esercenti devono rimanere aperti anche al chiuso, con l'obbligo di osservare in maniera rigorosa le linee guida anti-contagio. Per i trasgressori prevedrei sanzioni più gravose ed immediate. Insomma, dobbiamo fare più controlli, non solo assurde misure preventive che ammazzano il Paese”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!