Depuratore, stop ai cattivi odori: bloccato il conferimento di vari tipi di rifiuti

L'annuncio del sindaco di Montenero di Bisaccia Contucci: “Seguiremo l'evoluzione della situazione”

MONTENERO DI BISACCIA. “A seguito dell’incontro avuto con i vertici di Arap Abruzzo e Arap Servizi S.r.l. in merito alle emissioni odorigene provenienti dal depuratore e dai suoi canali esterni alla Marina di Montenero di Bisaccia, è pervenuta la comunicazione dell’amministratore unico Giuseppe Cellucci, con la quale si annuncia che dal 1 giugno al 30 settembre 2021 non verranno accettate presso l’impianto di depurazione di contrada Padula ben 19 tipologie di rifiuti”. Lo ha annunciato il sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci.

“Esprimo la mia gratitudine al presidente di Arap Abruzzo, Giuseppe Savini, all’amministratore unico Giuseppe Cellucci, al C.d.A. e ai tecnici della società abruzzese – dichiara il sindaco Simona Contucci – per aver dato seguito in tempi rapidissimi all’impegno assunto la scorsa settimana, finalizzato soprattutto alla riduzione degli odori sgradevoli che da alcuni anni persistono nella nostra zona a mare. In particolare sarà bloccato il conferimento nei mesi estivi di alcune tipologie di fanghi, reflui e scarti animali presso il depuratore, che potrebbero contribuire ad amplificare le emissioni odorigene.

Seguiremo nel corso dei prossimi mesi l’evoluzione della situazione, anche al fine di mettere in atto ulteriori misure già preventivate, specie nel caso in cui quelle già annunciate non dovessero risultare efficaci”.

