Covid, crollano i contagi: in Molise numeri da zona bianca

L'incidenza settimanale dei casi è 41,6 per 100mila abitanti, ben al di sotto della soglia dei 50

CAMPOBASSO/ISERNIA. Il Molise in zona bianca? Dopo mesi estremamente dolorosi e complessi finalmente i numeri dicono 'sì',

Sono solo tre allo stato attuale le regioni italiani che sono sotto la fatidica soglia dei 50 casi per 100mila abitanti, quella che di fatto consente l'ingresso nella zona bianca.

In Molise (nel monitoraggio dal 5 all'11 maggio) i casi sono 41,6, segue la Sardegna con 48,7 e il Friuli Venezia Giulia con 50,2.

Come riferisce 'La Repubblica' ci vogliono tre monitoraggi consecutivi con quei dati per entrare nello scenario con meno restrizioni ma comunque il fatto che Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna abbiano già numeri compatibili col bianco racconta molto di quello che sta succedendo in questo momento alla curva.

Venerdì la Cabina di regia di Istituto superiore di sanità e ministero alla Salute valuterà i dati di incidenza settimanale calcolati fino a domani. Già adesso però è possibile vedere come stanno andando le Regioni, grazie a proiezioni e dati sulla settimana mobile (da mercoledì scorso a ieri). In questo modo si osserva che ci saranno molte regioni destinate a superare non di molto la soglia dei 50 casi e comunque a rimanere sotto quella di 100 per 100mila abitanti. Si tratta di Marche, la Lombardia, la Provincia di Bolzano, l’Umbria, la Provincia di Trento, il Veneto, la Liguria, e l’Abruzzo, oltre ovviamente alle tre Regioni già citate. In tutto quindi 9 Regioni oltre alle due Province autonome si candidano a finire sotto il limite di sicurezza dei 50 casi la prossima settimana.

