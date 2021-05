Vaccini, Molise a testa bassa verso l'immunità: oggi 2.894 dosi

Somministrato il 98, 58 per cento delle fiale

CAMPOBASSO. Il Molise continua la corsa verso l'agognata immunità di gregge. Oggi, 12 maggio, sono state 2.894 le dosi di vaccini somministrate, per un totale dall'inizio dell'emergenza pari a 149.535.

Di esse, 104.516 sono di tipo Pfizer, 31.935 Astrazeneca, 13.084 Moderna, per una percentuale pari al 98,58 per cento rispetto alle dosi consegnate. Nella giornata di oggi sono iniziate le inoculazioni alla fascia 55-59 anni, con le prime 89 persone ad aver ricevuto la prima dose; 1.901 i cittadini vaccinati di età compresa tra 60 e 69, 428 quelli della fascia 70-79, 96 gli over 80. I sieri somministrati sono stati 2.240 di tipo Pfizer, 626 Moderna e 28 di Astrazeneca, che evidentemente comincia a scarseggiare o a non essere proponibile per le caratteristiche di salute dei pazienti in prenotazione oggi.

