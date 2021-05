Vaccini anti-Covid, in Molise un’altra giornata da record: somministrate 3072 dosi

Il report dell’Asrem



CAMPOBASSO/ISERNIA. Campagna vaccinale anti-Covid: in Molise quella di oggi è stata un’altra giornata da record: sono state infatti somministrate altre 3072 dosi, per un totale di 152.607. Lo riferisce l’Asrem nel consueto report.

Nello specifico 106.783 di Pfizer, 31.950 di Astrazeneca e 13.784 di Moderna.

Proseguono a ritmo serrato le somministrazioni per gli over 60. Oggi sono state 2.216 dosi. La campagna vaccinale va avanti anche per tutte le altre categorie, comprese quelle del personale scolastico e delle forze dell’ordine per le quali nei giorni scorsi è cominciata la somministrazione delle seconde dosi.

