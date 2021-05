Maurizio Tiberio in ospedale col setto nasale rotto. Toma diffonde un video: “Abbassiamo i toni”

L’appello del governatore dopo il grave episodio accaduto oggi a Campobasso

CAMPOBASSO. Maurizio Tiberio aggredito mentre era a pranzo col governatore e mandato in ospedale, col setto nasale rotto. Dopo aver stigmatizzato l’episodio, avvenuto oggi a Campobasso, Donato Toma ha diffuso un video in cui ha lanciato il suo appello ad “abbassare i toni”.

“Innanzitutto voglio mandare un abbraccio a Maurizio Tiberio – le sue parole - che ha subito fisicamente l’aggressione, la violenza. Questi episodi sono frutto di una escalation che parte da una verbosità davvero violenta, che poi si trasforma in brutte azioni.

Quindi l’appello “abbassiamo i toni”, rivolto, ha detto Toma, soprattutto alla politica.

“Noi facciamo parte del Molise per bene, che lavora, di quel Molise che si alza presto per far fruttare la giornata, anche d’esempio per tante regioni durante la pandemia. Capisco che 15 mesi di Covid sono duri da portare sulle spalle, ma questo non ci deve far aprire la via ai disfattisti e agli spargitori d’odio. No alla violenza e no alle intimidazioni – ha concluso Toma - e andiamo avanti più forti di prima”.

