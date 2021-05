Coronavirus, in Molise somministrate oggi 2561 dosi di vaccino

Inoculate finora il 95,65% delle dosi consegnate all'Asrem

CAMPOBASSO. Sono 2.561 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate oggi in Molise. Lo si apprende dal report serale dell’Asrem, con il bilancio totale provvisorio che sale a 155.168 dosi somministrate.

Delle 2561 dosi inoculate nelle ultime 24 ore, ben 2.137 ovvero la quasi totalità sono legate al vaccino Pfizer.

Per quanto riguarda la copertura per fasce di età, la situazione attuale in Molise è la seguente: gli over 80 immunizzati sono al momento 43.869; nella fascia 70-79 anni risultano 32.623 le persone vaccinate; 35.215 nella categoria 60-69 anni e 10.868 per quella 55-59 anni.

Tenendo conto dei numeri odierni, sono state somministrate finora il 95,65% delle dosi consegnate al Molise, con netta prevalenza di vaccini Pfizer (quasi 109mila dosi).

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!