L’Odg: solidarietà a Toma e Tiberio, ma ritirare subito la delibera bavaglio

L’Ordine dei Giornalisti esprime vicinanza per l’aggressione subita dal governatore e dal suo consigliere di fiducia, ma interviene sulla vicenda del post Facebook della collega Giovanna Ruggiero sui numeri dei posti letto di Terapie Intensive. Un commento per il quale la Regione ha dato mandato all'Avvocatura di querelare, quindi impegnando soldi pubblici

CAMPOBASSO. Ritirare la delibera di Giunta regionale del 3 maggio scorso con cui è stato dato mandato all’Avvocatura regionale di querelare e di costituirsi nel contempo parte civile nei confronti della giornalista Giovanna Ruggiero. Questa la richiesta, inoltrata con fermezza dall’Ordine dei Giornalisti del Molise al presidente della Regione Donato Toma, che giunge contestualmente alla solidarietà espressa al governatore e al suo uomo di fiducia, Maurizio Tiberio, vittime di un’aggressione fisica e verbale ieri pomeriggio a Campobasso da parte di due ragazzi.

“L’Ordine dei Giornalisti del Molise – si legge in una nota - esprime tutta la massima vicinanza al presidente della Regione Molise Donato Toma e al collaboratore Maurizio Tiberio, fatti oggetto di un’aggressione fisica che merita tutta la nostra condanna e riprovazione. Ma questi ultimi avvenimenti non attenuano il nostro disagio nel commentare la delibera della Giunta regionale che lo scorso 3 maggio ha dato mandato all’Avvocatura regionale di querelare e di costituirsi nel contempo parte nei confronti del profilo pubblico su Facebook di Giovanna Ruggiero, iscritta nel nostro Ordine regionale. Ancora una volta, invece di confutare le presunte accuse con i fatti, chi amministra la cosa pubblica - vale sempre la pena ricordare con il libero voto e con i soldi dei cittadini - pensa di mettere la sordina con lo spauracchio delle querele. Un modo oscurantista che dimostra come si voglia annullare il dibattito e le idee a colpi di carta bollata e di aule di tribunale. Sembra proprio che la Regione Molise, che in questo momento dovrebbe preoccuparsi di ben altre questioni di rilevanza sociale ed economica, si dedichi di più all’esercizio di limitare la libertà d’espressione”.

“Un metodo che ci pare piuttosto esagerato e capace di ingenerare una serie di pericolose reazioni a catena – sottolinea l’Odg - Nei fatti, la libertà d’espressione di un giornalista, anche attraverso i social media, è un diritto di cui non possiamo farne a meno. Nell’esprimere la nostra vicinanza alla collega Ruggiero, invitiamo il presidente Toma a revocare la delibera di giunta”.

Ruggiero, attualmente collaboratrice del consigliere regionale Michele Iorio, nelle scorse settimane aveva avanzato dubbi sui dati numerici delle Terapie Intensive forniti dalla Regione Molise. Circostanza, questa, più volte sottolineata dal Comitato verità e dignità per le vittime Covid, affrontata a livello mediatico anche da emittenti nazionali e, a quanto pare, anche oggetto di indagini della magistratura dopo una serie di esposti. La querela nei suoi confronti, oltre che aprire l'annoso dibattito sulla libertà d'espressione, fa ancora più clamore visto che l'Avvocatura regionale è pagata con soldi pubblici.

