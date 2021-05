Campobasso in festa per il Giro d’Italia. I cronisti Rai: “Visitate il Molise, è bellissimo”

Intorno alle 15 il passaggio nel capoluogo dell’ottava tappa, Foggia-Guardia Sanframondi. Prima il gruppetto in fuga e a distanza di qualche minuto il gruppone senza il velocista australiano Caleb Ewan, caduto poco dopo la partenza. FOTO E VIDEO



di Carmen Sepede

CAMPOBASSO. Campobasso saluta con partecipazione ed entusiasmo il passaggio del Giro d’Italia. Prima il gruppetto degli uomini in fuga. Poi, a distanza di qualche minuto, l’arrivo del gruppone, senza il velocista australiano Caleb Ewan, che ieri aveva vinto la tappa con arrivo in Molise e che è caduto nelle prime battute dell’ottava tappa, ritirandosi.

Dopo l’arrivo di ieri a Termoli, una festa per la città adriatica, il Giro d’Italia è passato intorno alle 15 a Campobasso con la tappa Foggia-Guardia Sanframondi, 170 chilometri di una frazione appenninica, caratterizzata da una sola salita molto lunga e dall'arrivo al termine di uno strappo impegnativo. Prima parte fino Campobasso su strade a scorrimento veloce larghe e prevalentemente rettilinee.

Dopo Campobasso il passaggio nel Matese, con la salita di Bocca della Selva (oltre 20 km) cui segue una lunghissima discesa, fino a a 10 km dall'arrivo.

Cittadini assiepati ai lati delle strade, da via San Giovanni a via Mazzini, passando per corso Bucci e viale Elena e via verso l’uscita dalle città, per un Giro d'Italia che torna a Campobasso dopo due anni. Anche allora grande gioia, poi la sospensione nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19.

Tutta la tappa trasmessa come di consueto da Rai 2, con i telecronisti che hanno avuto parole di elogio per Campobasso, “bellissima città, si mangia benissimo, ci sono tradizioni fantastiche come i Misteri”. Cronisti che hanno invitato i telespettatori a visitare la città e la regione, “venite qui perché il Molise è bellissimo”.

