Vaccini per tutti, Toma annuncia l’Astraday. Somministrazioni anche per i turisti

Obiettivo del governatore completare le prime dosi entro giugno. Da qui a un mese attese 60mila dosi di siero immunizzante

CAMPOBASSO. Il governatore Donato Toma annuncia l’Astraday, una domenica in cui tutti i cittadini vaccinabili, dai 18 anni in poi, potranno ricevere la prima dose di AstraZeneca, in una prima fase utilizzato per personale scolastico e forze dell’ordine. E ora destinato agli gli over 60. Anche se si pensa a impiegarlo pure per altre fasce di età.

“Abbiamo chiesto un’anticipazione delle dosi – le parole del presidente della Regione nella trasmissione ‘Ingresso libero’ di Telemolise – e se il generale Figliuolo, come ci ha promesso, ce le manderà, organizzeremo una giornata di vaccinazioni per tutti”.

“Dopo le perplessità iniziali – ha aggiunto Toma – il Molise ha accettato il vaccino Astrazeneca, che già dopo tre settimane dalla prima somministrazione protegge per il 76% dal rischio di contrarre il virus, prevenendo l’ospedalizzazione per il 100%”.

Quindi il nuovo auspicio per il raggiungimento della famosa quanto auspicata 'immunità di gregge'. “Se arriveranno tutti i vaccini attesi entro fine giugno saremo in grado di somministrare le prime dosi a tutti, per chiudere con le seconde dosi entro luglio”.

Un modo questo per consentire tutte le ripartenze e rilanciare il turismo. Consentendo anche ai visitatori che devono fare il richiamo di ricevere la seconda dose in Molise. L’organizzazione è già partita.

