Coronavirus, in Molise le terapie intensive si svuotano. Moduli provvisori attivati e inutilizzati

Posti letto aggiuntivi attivati in ritardo rispetto al momento di maggiore bisogno. Finora e per fortuna il loro apporto è stato nullo ma nel frattempo si stanno rivelando solo un costo aggiuntivo in termini di gestione

CAMPOBASSO. In Molise i posti letto occupati da pazienti gravi in terapia intensiva Covid sono passati dal 36% del 25 aprile al 10% di ieri, e il dato del Molise è attualmente ai minimi storici dall’autunno scorso, mentre la media nazionale dei ricoveri nei reparti salva-vita si attesta oggi al 20%.

Nonostante le parziali riaperture di fine aprile, gli effetti della pandemia sul Molise in quest’ultimo mese sono stati praticamente nulli e nel frattempo anche i posti –letto Covid al Cardarelli di Campobasso, unico ospedale ancora in lotta contro il virus, si stanno lentamente svuotando.

E così anche i moduli aggiuntivi di terapia intensiva, inaugurati nelle scorse settimane all’esterno dei tre principali presidi ospedalieri molisani, si sono rivelati al momento solo un costo in termini di gestione. Moduli attivati evidentemente in ritardo rispetto alla fase più acuta a drammatica dall’emergenza, ovvero gennaio-febbraio e marzo 2021, quando la terza ondata della pandemia ha provocato una escalation di ricoveri e decessi mai vista prima e il Molise era stato costretto a ricorrere all’aiuto di altre regioni. Oggi la situazione si è letteralmente capovolta, per effetto dell’incremento del numero di vaccinati: più di un terzo dei molisani è stato immunizzato in prima battuta e questo ha sortito un effetto positivo in particolare sulle persone più fragili e maggiormente esposte al rischio di contrarre l’infezione in forma letale.

