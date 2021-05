Strade più sicure in Alto Molise, lavori in corso anche a Capracotta

Stop ai disagi per gli automobilisti che da troppo tempo fanno i conti con vie dissestate e piene di buche

CAPRACOTTA. Procedono in Alto Molise i lavori che consentiranno di garantire finalmente strade sicure, dopo anni di disagi.

Dopo Vastogirardi, anche a Capracotta sono partiti gli interventi.

“Sono iniziati i lavori di bitumazione della strada provinciale Capracotta-Guado Liscia, in direzione di Agnone – ha annunciato in un post su Facebook il sindaco Candido Paglione - Sono lavori effettuati dall’amministrazione provinciale di Isernia, grazie ad un finanziamento regionale di qualche anno fa, che riguardava diversi comuni del Molise Altissimo e che ha subito un ridimensionamento. Tuttavia si cominciano a vedere i primi risultati, dopo che siamo stati costretti per anni a transitare su strade dissestate e piene di buche.

Nei prossimi giorni partiranno, invece, i lavori sull’altro tratto di strada provinciale, quello che da Capracotta va verso Staffoli, in direzione Isernia. Si tratta di un segnale importante di attenzione che premia il nostro impegno quotidiano per migliorare la qualità della vita delle nostre popolazioni”.

