Odio sui social dopo l’aggressione a Tiberio, Toma: “Violenza inaccettabile”

Il governatore posta alcuni messaggi e lancia un nuovo appello ad abbassare i toni



CAMPOBASSO. Tanta solidarietà, ma anche messaggi pieni d’odio sui social all’indomani del caso scoppiato a seguito della presunta aggressione subita dal presidente della Regione Molise Donato Toma e del suo consulente Maurizio Tiberio.

Il governatore ne ha raccolti alcuni e li ha pubblicati sulla pagina Facebook. “Leggete – scrive Toma - cosa mi augurano in questi giorni, sono le conseguenze del linguaggio dell’odio.

Io capisco bene che si possa non essere d’accordo con la nostra azione politica, ci mancherebbe.

Ringrazio quanti hanno condannato l’aggressione che abbiamo subito e quanti mi stanno testimoniando vicinanza e affetto. Non posso però non notare che alcuni continuano a legittimare la violenza. E questo è inaccettabile per una comunità come la nostra. Per favore, tutti, abbassiamo i toni e teniamo unite le istituzioni contro ogni deriva che può sfociare in atti pericolosi.

Per quanto mi riguarda continuerò, più di prima, a lavorare. Per il bene del Molise”.

