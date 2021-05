Donne contro, Centri antiviolenza attaccano La Selva

A D.i.Re e Befree non sono piaciute le dichiarazioni della neo presidente della Commissione regionale Pari Opportunità: “E’ contraria alle case rifugio e parla di mancanza di dignità delle ospiti. Parole sconcertanti”.

Levata di scudi dei centri antiviolenza, anche a livello nazionale. Motivo del pesante contrattacco alla neo Presidente della Commissione regionale delle Pari Opportunità, e Presidente del Centro ‘Liberaluna onlus’ Maria Grazia La Selva, alcune delle dichiarazioni che quest’ultima ha rilasciato alla trasmissione ‘Conto alla Rovescia’ sull’emittente molisana Teleregione.

In una nota, Antonella Veltri (Presidente dell'associazione nazionale Donne in Rete Contro la Violenza) e Oria Gargano (Presidente della Cooperative BeFree) accusano La Selva per essersi detta ‘contraria alle case rifugio’ e per aver parlato di ‘mancanza di dignità’ delle donne ospiti perché ‘devono convivere con altre donne di altre culture’.

Parole definite ‘sconcertanti' da Veltri e Gargano.

I centri antiviolenza contestano apertamente la presidente della Commissione Pari Opportunita' e dichiarano: "Un giudizio superficiale e grossolano, il suo, che offende tutte coloro che scappano dalla violenza e chiedono di essere accolte nei luoghi dove la violenza viene svelata ed elaborata: a quale 'mancanza di dignità’ si riferisce La Selva? La quale va avanti con banalizzazioni e pregiudizi negando il valore della relazione tra donne che restituisce forza attraverso il rispecchiamento, una forte vicinanza e una profonda condivisione di esperienze".

"La Selva - continuano D.i.Re e BeFree - giudica negativamente l'incontro tra diverse culture che sono, al contrario, una grande opportunita' per le donne che sentono di non essere sole, fanno esperienza diretta della cultura del femminicidio che non conosce confini e instaurano legami profondi che spesso rimangono anche dopo che hanno lasciato la casa.

"I centri antiviolenza non sono servizi, non sono luoghi neutri - prosegue Veltri - Sono spazi che riconoscono l'universalita' delle violenze, non discriminano in base al colore della pelle o alla nazionalità nel rispetto della Costituzione, che accolgono e accompagnano tutte le donne in un percorso di uscita dalla violenza".

"Le case rifugio in situazioni di alto rischio - conclude Oria Gargano che, con BeFree, in Molise gestisce tre centri antiviolenza e una casa rifugio - sono una soluzione imprescindibile per salvare la vita alle donne, per le quali restare a casa propria e' impossibile come pure trasferirsi da parenti o amici dove potrebbero essere rintracciate dal violento".

Dichiarazioni e controdichiarazioni in netto contrasto. Dalla parte della case rifugio si schierano senza mezzi termini anche la Conferenza Donne democratiche del Molise: “A dieci anni dalla Conferenza d’Istanbul, che prevede le case rifugio, siamo costrette ad ascoltare le seguenti dichiarazioni: “mancanza di dignità delle donne che ne sono ospiti perché devono convivere con altre donne di altre culture. Tutto ciò è aberrante”.

Prosegue il post: “Il femminicidio non conosce confini né discriminazioni. Come Conferenza donne democratiche del Molise siamo con le case rifugio”.

