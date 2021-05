Coronavirus, in Molise il 73% degli anziani ha ricevuto la doppia dose del vaccino

Più di 7 anziani su dieci in regione sono immunizzati contro il virus. L’Emilia Romagna è la più virtuosa, maglias nera la Sicilia

CAMPOBASSO. In Molise il 73,1% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19. E’ quanto si evince dal report aggiornato fornito dal governo italiano e pubblicato su “Il Post”. Si spiega così il sensibile miglioramento del quadro epidemiologico in regione, confermato anche dal bollettino Asrem odierno.

La classifica delle regioni che hanno vaccinato più anziani con la doppia dose del siero, è guidata dall’Emilia Romagna (87,6% di over 80 immunizzati); seguono la Toscana con l’87,2% e il Lazio con l’84,1% di anziani vaccinati. Al contrario al regione maglia nera fino ad oggi è la Sicilia, che dopo 4 mesi dall’inizio della campagna di somministrazione, ha immunizzato solamente il 53,9% dei soggetti più a rischio.

