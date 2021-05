Covid, 82 casi in una settimana: i numeri del Molise restano da zona bianca

Migliora ancora la situazione in regione e per la terza settimana di seguito si registra una sensibile diminuzione dei contagi

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus: in Molise i numeri restano da zona bianca. Nell'ultima settimana i contagi accertati sono 82 a fronte dei 145 della precedente, con una riduzione di 63 casi (43,4 percento).

Come riferisce 'La Repubblica', la regione resta quindi sotto la soglia dei 50 casi su 100mila abitanti.

Il calo dei contagi fa infatti scendere l’incidenza settimanale, cioè il numero di casi per 100mila abitanti. Se si prende come riferimento la settimana conclusa ieri, ci son bene 16 Regioni e le due Province autonome che sono sotto la soglia di 100. Tre realtà, Friuli, Sardegna e Molise hanno dati da zona bianca, cioè hanno un’incidenza inferiore a 50. Altre tre sono molto vicine.

Si tratta di Liguria (50), Veneto (55) e Abruzzo (56). La legge in vigore in questo momento prevede però che si debbano trascorre tre settimane con dati da bianco prima di entrare nello scenario con meno restrizioni. Va capito se, con la riforma degli indicatori, questa regola verrà cambiata. Tra l’altro la Cabina di regia per indicare al ministro Roberto Speranza quali colori debbano essere applicati alle Regioni prende in considerazione l’incidenza dal venerdì al giovedì. Comunque i numeri spiegano bene come l’epidemia in Italia si stia ritirando.

In Molise, dunque, il virus sta frenando la sua corsa. Gli attualmente positivi scendono a 296, mai così pochi da mesi.

