Isernia, dall’Europa 3 milioni per realizzare la città del futuro

Gli interventi, che riguarderanno ristrutturazioni ed efficientamenti energetici ma anche valorizzazione di siti culturali e archeologici, interessano l'area urbana che comprende anche Pesche e Miranda.

ISERNIA. Il sindaco di Isernia Giacomo d'Apollonio e il vicesindaco Cesare Pietrangelo hanno tenuto stamattina, presso l'Area Tecnica del Comune in piazzale Michelangelo, una conferenza stampa per spiegare la ‘Strategia Area Urbana di Isernia’. Diverse le azioni previste con l’arrivo di circa 3,3 milioni di fondi europei, destinati principalmente a lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, ma anche alla valorizzazione di siti culturali e archeologici presenti in loco.

Isernia ha ottenuto il ruolo di comune capofila nel costituirsi della cosiddetta ‘Area urbana’ che comprende anche Pesche e Miranda, comuni ai quali andranno circa 80mila euro ciascuno per la riqualificazione di alcune aree quali lo stadio comunale e la strada che collega il capoluogo pentro con la struttura dell’Università del Molise.

Oltre a d'Apollonio e Pietrangelo, sono stati presenti alla conferenza stampa anche il sindaco di Miranda, Marco Ferrante, e in sostituzione del primo cittadino di Pesche Ido De Vincenzi un assessore membro della sua giunta.

