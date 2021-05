Vaccini anti-Covid, al via le adesioni anche per la fascia 55-50 anni

Da domani, 18 maggio, sarà possibile prenotarsi tramite la piattaforma Asrem





CAMPOBASSO. Prosegue spedita la campagna vaccinale anti-Covid in Molise. Al via da domani (18 maggio 2021) le adesioni per la fascia 55-50 anni tramite piattaforma Asrem, all’indirizzo:

https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73.

Per la prenotazione necessari tessera sanitaria e codice fiscale.

Ad annunciarlo il consigliere regionale delegato alla digitalizzazione Andrea Di Lucente, che ricorda come “si procederà a somministrare i vaccini non per ordine di prenotazione, ma per ordine d’età”. E aggiunge: “Il piano vaccinale procederà seguendo le indicazioni della cabina di regia che, a sua volta, recepirà le indicazioni del commissario straordinario Figliuolo”.

