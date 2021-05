Covid, riapre tutto. Stop al coprifuoco, il Molise va in zona bianca

Dal 1° giugno insieme a Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Ecco cosa cambia

CAMPOBASSO/ISERNIA. Il Covid 'frena' in Molise che, alla luce del crollo di contagi e ricoveri, dal 1° giugno passa in zona bianca insieme a Friuli Venezia Giulia e Sardegna. È quanto si apprende all'esito della cabina di regia.

Il dato tenuto in considerazione è l’incidenza settimanale, cioè il numero di casi per 100mila abitanti. I numeri a livello nazionale sono rassicuranti, ma tre Regioni hanno fatto registrare dati significativi: Friuli, Sardegna e Molise che hanno appunto un’incidenza inferiore a 50. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti) ma non c'è il coprifuoco.

Ma ecco cosa cambia in base alle nuove misure al vaglio del Consiglio dei ministri.

COPRIFUOCO. In zona gialla sono previste riaperture e graduale abolizione del coprifuoco (ore 23 a partire dall'entrata in vigore del dl) e dalle dalle ore 24 a partire dal 7 giugno. Il superamento totale è previsto a partire dal 21 giugno.

RISTORAZIONE. Riaperture già programmate: dal 1 giugno sarà consentito anche al chiuso il consumo al tavolo dalle ore 5:00 alle ore 18:00.

ESERCIZI COMMERCIALI. Esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive: la proposta in ingresso in Cdm è la riapertura a partire dal 22 maggio (primo weekend successivo al dl).

ATTIVITA' di di palestre, piscine, centri termali. Le riaperture programmate: dal 15 maggio hanno riaperto le piscine all'aperto; dal 1 giugno le palestre; dal 1 luglio i centri termali.

Proposta in ingresso in Cdm: anticipazione al 24 maggio della riapertura delle palestre. Riapertura a partire dal 1 luglio di piscine al chiuso e centri benessere.

Impianti di risalita in montagna dal 22 maggio alle condizioni indicate dalle linee guida.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: riapertura dal 1 luglio

Attività di parchi tematici e di divertimento: anticipata la riapertura al 15 giugno.

Attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi: riapertura di tutte le attività dal 1 luglio

Attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso: restano sospese.

Feste, comprese quelle dopo cerimonie civili e religiose: ripartenza delle feste successive a cerimonie civili o religiose, dal 15 giugno, anche al chiuso. Agli ospiti sarà richiesto il pass.

Corsi di formazione pubblici e privati: ripresa in presenza dal 1° luglio.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!