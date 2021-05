Coronavirus, superate le 162mila dosi di vaccino. Percentuale al 98,63%

Rispetto alle quantità consegnate in Molise. Intanto da domani al via le prenotazioni per la fascia 50-55 anni

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, arrivano a 162.166 le dosi di vaccino somministrate in Molise, il 98,63% delle 164.425 dosi consegnate alla regione.

Accelera la campagna vaccinali, con le prenotazioni per la fascia di età 50-55 anni aperta da domani.

Resta Pfizer, con 114.434 dosi inoculate, il vaccino più utilizzato, seguito da Astrazeneca (32.172), Moderna (14.425) e Janssen (1.135).

