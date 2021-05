Matrimoni con green pass e tetto al numero degli invitati, Federmep: “Scelta scellerata”

'Bocciate' le nuove misure anti-Covid: “Così si cancella la stagione e si favoriscono gli abusivi”. Di Salvatore: “Anche in Molise diventa inevitabile lo sciopero fiscale”

CAMPOBASSO. Matrimoni con green pass e tetto al numero degli invitati: 'bocciate' dalla Federmep le nuove misure anti-Covid. “Una scelta insensata e scellerata che di fatto chiude la nostra principale stagione lavorativa ancor prima di aprirla. Ripartire il 15 giugno in questo modo si può tradurre banalmente con un invito agli sposi a rinviare per l'ennesima volta le nozze, come sta già accadendo in questi minuti. Con conseguenze devastanti per gli operatori economici del nostro settore” . Cosi' la presidente di Federmep Serena Ranieri.

“Come al solito – dice Mauro Di Salvatore capo delegazione Federmep Molise – il nostro settore è quello meno considerato nel panorama italiano. Eppure, a detta dello Stato, il nostro è uno dei settori che fattura di più, è uno di quei settori che, solo in Molise, vanta ben 21.000 codici ateco, è uno di quei settori che portano gioia e felicità. Allora dobbiamo pensare che lo Stato non ci vuole felici e non ci vuole nemmeno a lavoro.

Quanti sposi decideranno di sposarsi con la spada di Damocle sulla testa per un tampone che potrebbe costare l’intera giornata? Il nostro protocollo ha funzionato bene, anzi benissimo, nella simulazione di Bari della scorsa settimana che ha evidenziato come, anche in questo momento storico molto particolare, i matrimoni possono essere fatti con le dovute precauzioni. Il problema è e resta uno: al governo, purtroppo, non ci sono partite Iva, non ci sono persone che capiscono cosa voglia dire il nostro lavoro, lavoro fatto di tanti sacrifici, di rinunce, di programmazione, di notti insonni e tanto altro. In questi mesi (15 mesi senza lavorare) non abbiamo detto nulla, siamo stati al nostro posto, abbiamo cercato di essere pro-attivi dando supporto a chi ci governa ed oggi?

Oggi siamo ancora qui a leccarci le ferite di una guerra tra poveri in cui si contano morti sia per questo maledetto virus e sia perché siamo tutti allo stremo e abbiamo finito i risparmi. A questo punto che possiamo fare noi del settore se non bloccare le nostre partite Iva oppure non pagare le tasse oppure non sappiamo davvero cosa fare, come comportarci. Quello che sappiamo per certo – conclude - è che ci saranno altre telefonate di sposi” che ci sposteranno le date e, cari governanti, possiamo venire a casa vostra a mangiare?”.

