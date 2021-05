Proroga di sei mesi per i servizi di utilità diffusa: il 'grazie' dei sindaci

Il presidente dell'Ats Venafro Tommasone evidenzia l'importanza per i Comuni del risultato ottenuto dalla Regione Molise

VENAFRO. “Abbiamo appreso con immenso piacere della proroga di 6 mesi dei Progetti Territoriali volti alla realizzazione di opere e servizi di Utilità Diffusa in diversi Comuni”. Così il presidente dell'Ats di Venafro Angelamaria Tommasone commenta il risultato ottenuto di recente dalla Regione Molise.

“A nome mio personale – scrive in una nota - del sindaco di Venafro e dei sindaci dei Comuni di Acquaviva d’Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Montaquila, Montenero Val Cocchiara e Rocchetta al Volturno, unitamente a tutti i lavoratori impegnati sul territorio della Valle del Volturno, esprimiamo gratitudine all’assessore alle Politiche Sociali Filomena Calenda, al presidente Toma nonché alla Dirigenza Regionale ed in particolare a Vincenzo Rossi per l’impegno profuso, la serietà delle azioni e l’interesse dimostrato volto a tutelare sia la professionalità dei lavoratori che l’azione stessa dei Comuni.

Ottimo risultato ottenuto anche grazie all’impegno dell’allora assessore Michele Marone e alle sollecitazioni dei sindaci che, da subito, hanno apprezzato l’impegno dei lavoratori nei vari interventi, contribuendo non poco a migliorare il decoro urbano, a valorizzare il patrimonio ambientale, a bonificare le aree dismesse, a riordinare gli archivi Comunali.

In questo particolare momento – sottolinena infine Tommasone - caratterizzato da difficoltà economiche e sociali mai registrate in precedenza, continuare a restituire un minimo di fiducia alle fasce sociali più deboli e consentire ai Comuni di proseguire le attività con successo, è un risultato meritevole di grande considerazione ed apprezzamento”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!