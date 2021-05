Sul destino di Molise Dati scontro interno alla maggioranza. Fanelli: "Manca visione strategica"

Sulla società in house della Regione regna il caos. La capogruppo del Pd a Palazzo D’Aimmo entra nel dibattito interno al centrodestra e commenta: “Dalla maggioranza poche idee e confuse. Così il Molise è condannato a restare indietro”

CAMPOBASSO. “Si vuole chiudere Molise Dati così come ha dichiarato il consigliere Di Lucente, oppure si vuole rilanciare la società in house della Regione Molise, così come dichiarato dal presidente Toma?” La domanda chiara e inequivocabile la capogruppo del Pd Micaela Fanelli l’ha posta nel corso del suo intervento odierno in consiglio regionale. L'esponente del Pd mette il dito nella piaga della frattura esistente all’interno della maggioranza di centrodestra, con il consigliere Di Lucente più volte critico con la gestione della società in house della Regione.

La domanda posta da Micaela Fanelli porta con sé il tema dell’approccio che la Regione intende porre in essere in tema di digitalizzazione.

"Perché – osserva l'ex segretaria regionale del Pd - sappiamo bene come, proprio su questo, il Molise si gioca il suo futuro. Ecco perché – incalza Fanelli - torno a ripetere come, in materia di digitalizzazione, la Regione deve esprimere una visione, una strategia, un indirizzo politico preciso anche in relazione a quelle che saranno le risorse messe a disposizione dal Recovery e dalle politiche di coesione.

Se il Molise non sarà in grado di immaginare, progettare e costruire il domani su tutto questo, la regione corre il grave rischio di rimanere tagliata fuori da tutto e, per comprendere questa asserzione basta semplicemente pensare a come, già oggi, è l’innovazione ad avere il compito di trainare tutti i comparti: da quello dall’agricoltura digitale, passando per il marketing turistico fino ad arrivare a tutte le start up innovative. Solo per citarne alcuni. E siamo anche consapevoli – conclude Fanelli - come far funzionare bene il pubblico significhi facilitare e promuovere ulteriori energie al servizio del territorio e tutto il comparto del privato.

Per questo diciamo: il Molise scelga la strada giusta da seguire!”