Covid: nessuna vittima e zero ricoveri. Sono 11 i nuovi casi in Molise

Nelle ultime ore sono stati processati 638 i tamponi. Altri 32 pazienti hanno vinto la battaglia contro il virus

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus in Molise: la situazione continua a migliorare. Lo si evince dal bollettino quotidiano dall'Asrem da cui emerge che anche nelle ultime ore non si sono registrate vittime. L'altra buona notizia è che non ci sono nuovi ricoveri in ospedale e altri 32 pazienti hanno vinto la loro battaglia contro il virus.

Processati altri 638 tamponi, dai quali sono risultati 11 casi di positività: 2 a Campobasso, 1 a Cercepiccola, 1 a Fornelli, 1 a Isernia 1 a Montaquila, 4 a Riccia e 1 a Termoli.

Il numero degli attualmente positivi scende così a 266, 174 in provincia di Campobasso e 92 in quella di Isernia.

Ventidue di loro sono ricoverati al Cardarelli di Campobasso: 18 in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva.

