Terremoti e gestione delle emergenze. Pallante: compagnia del Genio militare in Molise

Lo prevede una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Al momento le sedi più vicine in Campania e in Puglia

CAMPOBASSO. Una compagnia del Genio militare in pianta stabile in Molise, per garantire la presenza di un’unità operativa in caso di emergenze eventi di pubblica calamità, a partire da terremoti.

È quello che prevede la mozione, primo firmatario il capogruppo di Fratelli d’Italia Quintino Pallante, discussa e approvato all’unanimità dal Consiglio regionale.

Proposta “pretenziosa”, l’ha definita per il M5s Andrea Greco, che pure ha annunciato il voto positivo del gruppo, per un’operazione che se riuscisse, nonostante la difficoltà, di certo potrebbe portare un servizio in più al Molise. Il provvedimento impegna il governatore Toma ad attivarsi affinché la compagnia del Genio militare abbia sede anche in regione, anche in considerazione del fatto che le due brigate del più prossime al Molise hanno sede rispettivamente in Puglia e Campania.

Il voto nella seduta di oggi del Consiglio regionale, in cui è stata approvata anche la mozione, primo firmatario il consigliere del Pd Vittorino Facciolla, che chiede al presidente della Regione di impegnare l’Asrem nel ripristino della postazione del 118 a Campomarino lido, potenziando i soccorsi nel Distretto di Termoli.

Voto all’unanimità anche in questo caso, come per la mozione, prima firmataria la capogruppo del Pd Micaela Fanelli, sulla questione Rio Vivo di Termoli. Con l’impegno ancora una volta al governatore a chiedere al Ministero dell’Economia e Finanze, competente per gli atti dell’Agenzia del Demanio ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, competente per l’amministrazione del demanio marittimo, affinché intervengano sulla stessa Agenzia del Demanio per indurla a recedere dalle sue pretese sulla zona.

