Pazienti con malattie rare: la Regione li dimentica. Per loro 60mila euro in meno in bilancio

Il risultato, secondo il portavoce 5Stelle Angelo Primiani, è che “anche quest’anno tanti molisani in difficoltà dovranno anticipare le spese per andare a curarsi fuori regione senza avere certezza di risarcimento"

CAMPOBASSO. Giunta e maggioranza di centrodestra si sono opposte all’aumento dei fondi per i pazienti affetti da malattie rare, bocciando la richiesta avanzata in Consiglio dal Movimento 5Stelle, proposta che, sottolinea con amarezza il portavoce Angelo Primiani, “avevamo presentato addirittura il 1° settembre scorso, ma discussa dopo oltre 8 mesi”.

“Ci hanno detto – ricorda Primiani - che le risorse attuali sono già sufficienti a rispondere a tutte le richieste, ma a smentirli ci sono i dati Asrem per i quali negli ultimi anni il fabbisogno si aggirava sui 360.000 euro, ma oggi le risorse a disposizione sono ferme a 300.000 euro. Quindi è verosimile – spiega il consigliere pentastellato - che tanti cittadini non saranno risarciti o lo saranno solo in parte”.

E d’altronde, continua Primiani, “non sarebbe la prima volta dato che la Regione ha rimborsato con incredibile ritardo le richieste riferite agli anni 2019 e 2020.

Ad ogni modo: anche quest’anno tanti molisani in difficoltà dovranno anticipare le spese per andare a curarsi fuori regione senza avere certezza di risarcimento.

Eppure – aggiunge Primiani - la Giunta si era impegnata ad aumentare i fondi a disposizione per loro. Eppure Toma aveva promesso di aumentare quelle risorse anche con i risparmi dovuti all’abrogazione della surroga dei consiglieri. Invece – conclude il portavoce 5Stelle a Palazzo D’Aimmo - nulla e oggi tanti cittadini e le loro famiglie rischiano la beffa”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!