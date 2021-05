“Quella volta che incontrai Battiato alla marcia antimilitarista del ‘76”

Abbiamo affidato a Pasquale Di Lauro, titolare dell’ultimo negozio di dischi della città (Bootleg), musicofilo e fan della prima ora, il ricordo del grande cantautore scomparso oggi. "Quella sera suonò con dei pezzi di metallo e una batteria"

di Maurizio Cavaliere

La morte di Franco Battiato è un evento triste che riporta alla mente i ricordi, gli echi di quelle canzoni pop che hanno segnato i primi anni ottanta quando questo fenomeno siciliano all’apparenza snob, in verità piuttosto umile, piombò sulle scene per sconquassare gli equilibri delle classifiche e le certezze dei critici.

Battiato in verità è stato un artista che ha caratterizzato non solo quegli anni, ma anche quelli precedenti, quando da fine sperimentatore vinceva il prestigioso Premio Stockhausen, o quelli successivi in cui abbraccerà la musica colta e differenti forme d’arte non ultima il cinema. Abbiamo affidato il ricordo di questo enorme artista a chi ne sa forse più di tutti a Campobasso, ovvero Pasquale Di Lauro, titolare dell’ultimo negozio di dischi della città: Bootleg (aperto il 23 novembre del 1983), emblema di una resistenza civile e culturale che ha pochi eguali a Campobasso.

Grande musicofilo e fan di Battiato della prima ora, Pasquale ci ha raccontato del suo primo incontro con l’artista catanese, nell’agosto del 1976 nella prima marcia antimilitarista europea dall’Italia alla Francia: “Al tramonto, fu autore di una performance molto particolare. Non era ancora conosciuto al grande pubblico ma era ben noto a chi, come me e tanti altri ragazzi, viveva la musica con grande curiosità e passione”.

Di quella performance con dei pezzi di metallo e una serie di cavi collegati a una batteria, a caccia di suoni e di sensazioni, delle volte in cui lo ha visto sul palco dal vivo, dei tentativi che fece per portarlo in Molise (dove suonò solo a Isernia nel 1981), dei dischi seminali che lascia in eredità e della sua straordinaria integrità artistica e morale (provò senza successo l’esperiena da Assessore alla Cultura nella sua Sicilia), parliamo nell’intervista che segue. Mezz’ora e più per conoscere un po’ meglio Battiato e per capire l’effetto che la sua produzione artistica ha avuto su un molisano. “Battiato amava il té - ha concluso Di Lauro che, nello stesso negozio, ospita proprio un’aprezzata sala da té. Come il grande cantautore de ‘La cura’, Pasquale propende per lo spiritualismo orientale che è spesso in antitesi con l’approccio ‘usa e getta’ all’occidentale. De ‘la cura’ del té, della ricerca e della buona musica, ha fatto una ragione di vita. Non solo per lui, Battiato è stato un Maestro, uno di quelli capaci di coinvolgere le masse senza mai perdere la direzione di partenza. Un segnale, un simbolo, una ispirazione. Lunga vita alla sua musica.

