Isernia, Formichelli non fa sconti: la maggioranza non capisce l’italiano

La consigliera d’opposizione torna sulla vicenda dell’assise andata deserta lunedì 17 maggio e provoca: “Sindaco difeso a prescindere da consiglieri e assessori, sarà ricandidato”

ISERNIA. Torna sulla questione del Consiglio comunale richiesto dalla minoranza, Rita Formichelli. E accusa la maggioranza tutta: non avete il coraggio di venire in assise e avallate la politica dittatoriale del sindaco, che a questo punto sarà certamente ricandidato. E fingete di non capire le nostre richieste, scritte in italiano, pur di difenderlo e sfuggire al confronto.

La consigliera de ‘La Città Nuova’, firmataria della richiesta di Consiglio per discutere, tra l’altro, dell’ex lavatoio e della piscina comunale, è un fiume in piena. “Non pensavo che l'incompetenza dei nostri amministratori arrivasse a tanto – esordisce in una nota - Inaccettabile che a fine legislatura ancora non abbiano trovato qualcuno che spiegasse loro, come si fa ad un bambino di cinque anni, come funziona un Consiglio comunale e, soprattutto quali sono i diritti e i doveri dei consiglieri. Stranamente i punti posti all'ordine del giorno li ha capiti tutta la cittadinanza tranne i nostri consiglieri di maggioranza, i quali li hanno ritenuti "generici, farraginosi" e, udite udite, ‘privi di documentazione’. E ancora, la maggioranza ha deciso che il Consiglio comunale è un organo solo deliberativo. Citano a caso articoli del Tuel e arrivano a sostenere che le nostre richieste erano argomenti che non rientravano nella competenza del Consiglio. Ricordo ai consiglieri di maggioranza che nello stabilire se una determinata questione sia di competenza o meno del Consiglio comunale, occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali elencati al comma 2 dell'articolo 42, ma anche alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 dello stesso art. 42 del Tuel, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del Consiglio non debba sfociare necessariamente nell'adozione di un provvedimento finale deliberativo. Questo quanto dichiarato dal ministero dell'Interno. Ma chissà se i nostri consiglieri di maggioranza sanno cosa sia il ministero dell'Interno!”.

“Cosa c'era poi di generico e farraginoso – si domanda Formichelli - nel chiedere una discussione sulla destinazione dell'ex-lavatoio e, quindi, fornire, nei poteri del Consiglio, un indirizzo politico, non si è ben capito. I documenti? Li fornisse l'assessore, che alla stampa parla di riconoscimenti Unesco ma noi ne sappiamo nulla. Ma la cosa grave è che al punto 5 dell'ordine del giorno si richiedeva ‘l'adozione del documento d'indirizzo generale per la predisposizione del bilancio per macroaggregati’, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. In sostanza, se i consiglieri di maggioranza non hanno capito l'ordine del giorno, non hanno neanche capito lo Statuto che essi stessi hanno approvato. Ma la vergogna vera è che il Consiglio del 17 maggio non è stato convocato per discutere gli argomenti richiesti dai consiglieri, in quanto l'unico punto all'ordine del giorno era "richiesta di convocazione che si allega". Considerato che il presidente ha messo per iscritto che, a suo parere, la nostra richiesta era illegittima e che rimetteva ogni decisione sull'ammissibilità della stessa al Consiglio comunale, è evidente che il Consiglio convocato il 17 era per discutere solo ed esclusivamente sull'ammissibilità della nostra richiesta”.

“La maggioranza però, divenuta improvvisamente arguta – ironizza l’esponente di opposizione - ha fatto in modo che il Consiglio andasse deserto e così il presidente con un dietrofront degno di un acrobata, ha sostenuto che il Consiglio odierno era, invece, convocato per discutere sugli argomenti da noi richiesti. In questo caso, però, non posso non denunciare che, stranamente non è stata convocata la riunione dei capigruppo e non è stata prevista neppure una seconda convocazione! Mi spiace ma, nonostante le acrobazie della maggioranza, il dato di fatto è che il Consiglio da noi richiesto ad oggi non è stato convocato e rispetto a questi abusi di potere io non mi fermo”.

“Il dato politico – aggiunge - è che i consiglieri di maggioranza hanno dimostrato compattezza e unanimità nell'appoggiare questo sindaco e hanno fatto scudo alla sua ormai notoria intolleranza ai Consigli comunali e alle pubbliche e democratiche discussioni. Appare evidente, quindi, che ormai è certa la ricandidatura del sindaco visto l'appoggio dei suoi assessori e di tutti i consiglieri che hanno sottoscritto un documento di tal fatta. E così i consiglieri hanno preferito passare per incompetenti ed incapaci a comprendere l'italiano, pur di appoggiare la politica del loro sindaco”.

“Una politica caratterizzata da atti dittatoriali, una politica che ha mortificato e poi annullato il Consiglio comunale e le commissioni consiliari, fatta da assessori che si alzano la mattina e decidono cosa fare dei beni della nostra città, dei nostri beni. Hanno regalato il suolo comunale alla società AJ mobilità, hanno chiuso l'ex lavatoio, hanno deturpato la nostra città con osceni arredamenti, alberi rinsecchiti, colori discutibili, hanno progettato orti sui siti archeologici, costretto i bambini in un capannone industriale non a norma, chiuso le biblioteche. Hanno approvato bilanci non veritieri e messo il Comune in pre-dissesto. Non abbiamo visto un'opera pubblica ma tanti piccoli appalti, abbiamo elargito milioni di euro per soddisfare gli sfizi di qualche assessore. Strade rotte, topi che camminano, negozi chiusi. Forse per questo – conclude Formichelli - i nostri piccoli dittatori non hanno il coraggio di venire in Consiglio”.

