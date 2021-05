Diritti negati e spopolamento: comitati e sinistre domani in piazza contro Toma

L’appello del Sindacato Operai Autorganizzato a poche ore dalla nuova protesta contro il governo regionale

CAMPOBASSO. Sanità pubblica, lavoro, spopolamento. Sono i temi più che mai attuali e alla base della nuova protesta indetta per domani alle 10 davanti alla Giunta regionale dal Movimento “Cacciamoli”, dal Sindacato Operario Autorganizzati e dal coordinamento delle sinistre di opposizione.

“Continueremo – annuncia Andrea Di Paolo, uno dei promotori della protesta - a dire no alla repressione sociale messa in atto dal potere politico e partitico molisano, si alla libertà e al diritto di opinione e di protesta collettiva”.

“Il Soa – aggiunge Di Paolo - continua il percorso unitamente al collettivo spontaneo di lotta Cacciamoli per i diritti in Molise. Ripristiniamo lo stato sociale reale di diritto dalla base, vorrebbero tapparci la bocca ma noi non lo permetteremo” conclude il sindacalista.

