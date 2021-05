Covid, crollano i contagi: il Molise fuori dalla 'lista rossa' della Slovenia

Non sarà più prevista la quarantena e il test per la positività al virus. Al rientro continueranno a valere le norme stabilite dal Governo italiano

LUBIANA. Crollo dei contagi e prossimo ingresso in zona bianca: il Molise, insieme al Friuli Venezia Giulia e alla Sardegna è stato 'cancellato' dalla 'lista rossa' della Slovenia.

Come riferisce Trieste News, è stato approvato nella serata di ieri dal Governo sloveno il provvedimento che consente l’ingresso nel paese escludendo l’obbligo di quarantena. Il nuovo provvedimento non prevede più quarantena e test per la positività al Covid.

Dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana hanno comunicato che l’entrata in vigore ufficiale del provvedimento verrà diffusa nelle prossime ore, una volta che il provvedimento approvato in serata sarà inserito in Gazzetta Ufficiale.

Al rientro, però, continueranno ad essere in vigore le normative emanate dal Governo italiano, e che quindi prevedono la presentazione del kit diagnostico a PCR con esito negativo o un test antigenico rapido non più vecchio di 48 ore.

