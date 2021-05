Sata Sud, Calenda al lavoro per evitare i licenziamenti

L’azienda metalmeccanica sta vivendo un progressivo smantellamento per lamentata carenza di commesse: 52 operai rischiano il posto o il trasferimento al Nord

POZZILLI. Sata Sud, Regione Molise al lavoro per evitare lo smantellamento della fabbrica di Pozzilli. Lo rende noto l’assessore regionale alle politiche del lavoro, Filomena Calenda, che stamani ha incontrato in modalità telematica i sindacati Fiom Cgil Molise, Fim Cisl Molise, Uilm metalmeccanici della provincia di Isernia e le Rsu aziendali.

L’azienda metalmeccanica piemontese che produce collettori e volani per automobili sarebbe oggetto di un progressivo smantellamento. Un percorso già iniziato nel 2018 con il licenziamento di 7 persone - assistite dall'avvocato del Foro di Isernia Carlo Izzi e poi reintegrate su disposizione del giudice del lavoro, con relativo pagamento di 12 mensilità pregresse - ma mai rientrate nelle loro effettive funzioni, e proseguito fino ad oggi, con la società che lamenterebbe la carenza di commesse. Cinquantadue in tutti i dipendenti interessati, per alcuni dei quali, nelle scorse settimane, si sarebbe aperta una nuova procedura di licenziamenti. L’azienda riconducibile a Michele Cinotto, tuttavia, nei primi mesi del 2020, ha acquisito altri due stabilimenti in Piemonte.

Per questo l’assessore Calenda ha reso noto che interesserà direttamente anche il governatore Toma, sulla vicenda. “Non possiamo permettere che si continui sui modelli delle vecchie logiche imprenditoriali – queste le sue parole -Non possiamo permettere che le aziende trasferiscano al Nord la manodopera molisana e soprattutto dobbiamo evitare i licenziamenti. Comprendo – continua – che le imprese hanno dal canto loro grosse difficoltà ad andare avanti, ma dobbiamo individuare, tutti insieme, la migliore strategia per una ripartenza, che non arrechi danni né all’azienda, né tantomeno ai lavoratori. Per questo – conclude l’assessore – abbiamo fissato un nuovo incontro previsto per la seconda metà di giugno, durante il quale spero avremo tutti elementi sufficienti che possano indirizzare verso la migliore soluzione per tutti”.

