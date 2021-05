Isernia, Italia Viva si mobilita: via al banchetto in piazza Stazione

Per far conoscere ai cittadini le iniziative del partito, anche in vista degli appuntamenti elettorali d'autunno

ISERNIA. Anche in Molise Italia Viva aderisce alla mobilitazione nelle piazze prevista per il 22 e il 23 maggio. Si partirà da Isernia, città che in questi mesi sarà il centro dell'interesse del partito sul territorio regionale, perché interessata dalle elezioni comunali in programma non solo in città, ma anche in diversi centri della provincia.

In piazza per avvicinare le persone al progetto politico riformista ci saranno i coordinatori provinciali Giulia Di Silvestro e Francesco Lombardi. Un banchetto per incontrare i cittadini, raccontargli le battaglie del partito renziano e per promuovere il tesseramento 2021.

Appuntamento sabato 22 maggio dalle ore 9 alle 13 in Piazza della Repubblica.

