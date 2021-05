Vaccini ai vulnerabili under 60, Primiani denuncia: “In Molise mai attivate le prenotazioni”

Il vicepresidente del Consiglio regionale del M5S scrive al commissario Degrassi per segnalare la situazione e al governatore Toma per richiedere un intervento formale





CAMPOBASSO. Nonostante il ‘modello Molise’ sia stato promosso dal commissario nazionale per l’emergenza Figliuolo, che ha lodato gli esiti della campagna vaccinale in regione, il vicepresidente del Consiglio regionale del M5S Angelo Primiani segnala ritardi nelle somministrazioni con particolare riferimento alla cosiddetta categoria 4, ossia la categoria che ricomprende persone sotto i 60 anni di età con comorbilità, dunque vulnerabili. E interessa della questione il commissario alla sanità Degrassi e il governatore Toma.

“La campagna vaccinale – afferma Primiani - non può e non deve lasciare indietro nessuno. Ma soprattutto deve tener conto di quelle categorie di persone affette da altre patologie. Perché è abbondantemente dimostrato che anche una comorbilità lieve può incidere negativamente sul decorso di un’infezione da Covid-19.

Nei giorni scorsi ho lanciato l’allarme su quanto accade in Molise, in particolare per gli under 60 che presentano comorbilità. Incredibilmente, al momento queste categorie non sono messe nelle condizioni di prenotarsi per ricevere il vaccino.

Sulla scorta di quanto previsto per il piano vaccinale dalla Conferenza unificata, - spiega il pentastellato - tengo a ribadire che la priorità dei vaccini va data proprio alle persone dall’elevata fragilità e disabilità grave (categoria 1), a quelle di età compresa tra 70 e 79 anni (categoria 2), per poi passare ai soggetti tra i 60 e i 69 anni (categoria 3). La categoria 4, invece, riguarda le persone con comorbilità sotto i 60 anni, anche in assenza della connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili. Infine, la categoria 5 riguarda il resto della popolazione. In virtù di ciò, - ancora Primiani - ho deciso di scrivere al commissario alla Sanità, Flori Degrassi, sottolineando quanto accade in altre regioni come Lazio, Piemonte e Lombardia. Regioni che hanno aperto le piattaforme di vaccinazione anche alla categoria 4. Questo per assicurare la giusta priorità vaccinale a tutti i soggetti che rischiano di sviluppare forme severe di Covid”.



Non è finita. Perché l’esponente del Movimento Cinque Stelle ha deciso di chiamare in causa anche la Regione e il suo presidente. “Al momento, la Regione Molise – affonda -non ha proceduto con le opportune integrazioni: basta osservare i codici di esenzione per ciascuna categoria. Il risultato è che alcuni soggetti vulnerabili restano privi di copertura vaccinale. Abbiamo letto le loro storie sulla stampa locale. Storie di diritti negati e comprensibili paure. Un esempio concreto è dato dal fatto che tra i soggetti fragili vengono ricomprese le persone affette da diabete di tipo 2, ma sono esclusi i pazienti affetti da ‘diabete mellito’ o ‘insipido’, cittadini a rischio che meritano una tutela particolare. È vero che parliamo di una platea ridotta, che in Molise è stata già in parte ricompresa nella categoria dei soggetti estremamente vulnerabili. Tuttavia, ci sono ancora molte persone escluse e non ancora abilitate alla prenotazione.

Oltre ad allertare la commissaria Degrassi, - aggiunge - ho inviato al presidente Toma una formale richiesta di intervento. Il governatore deve agire al più presto, al fine di offrire la copertura vaccinale a chiunque ne abbia urgente bisogno. La campagna vaccinale si potrà considerare realmente efficace ed equa – conclude - solo quando tutti i cittadini a rischio saranno finalmente vaccinati. È un dovere sociale, prima ancora che istituzionale”.

