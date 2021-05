Larino, sindaco non invitato all'apertura del centro di riabilitazione post Covid. Lui taglia il nastro con i comitati

Inscenato un simbolico taglio del nastro in parallelo all’inaugurazione ufficiale alla quale questa mattina hanno preso parte i vertici di Regione e Asrem

LARINO. Un gesto di protesta simbolico quello promosso questa mattina dai comitati Basso Molise per il Bene Comune e Art. 32 davanti al presidio sanitario frentano, nel giorno nel quale è stato inaugurato il reparto di riabilitazione post-Covid con 10 posti letto già occupati e una previsione di arrivare entro qualche settimana a un totale di 25 posti per cure di bassa intensità e attività riabilitative per pazienti che sono usciti dal tunnel della malattia virale.

Prima che i vertici di Regione e Asrem, con i in testa il governatore Toma e il direttore generale Florenzano, inaugurassero gli spazi allestiti nell’ala dell’ex Maugieri dell'attuale Casa della Salute, i comitati e una delegazione della giunta comunale con in testa il sindaco Pino Puchetti, non invitato per le sue riptetute prese di posizione contrarie rispetto alla gestione della pandemia, hanno inscenato un simbolico taglio del nastro nei pressi dell’ingresso del reparto, in segno di protesta contro le autorità regionali e per evidenziare che l’apertura del centro non è una vittoria di Toma e Florenziano, ma una piccola conquista dei cittadini, dell’amministrazione comunale e dell’ex commissario ad acta Angelo Giustini, che poco prima di rassegnare le dimissioni dall’incarico ricoperto per circa due anni e mezzo, aveva firmato il decreto che autorizzava l’apertura del centro regionale di riabilitazione per pazienti post-Covid a Larino.

Per la verità il progetto di Giustini era molto più ambizioso di quello attuale e prevedeva l’apertura di un Dipartimento extra regionale di Malattie Infettive con un milione di potenziali utenti all’anno, capace di operare in sinergia con centri di alta specializzazione nell’ambito della ricerca e cura delle malattie infettive, ovvero il Cotugno di Napoli, lo Spallanzani di Roma e il Sacco di Milano. Un progetto che prevedeva di riattivare al Vietri reparti ospedalieri di elevata complessità e che è stato bocciato dai tecnici del Ministero della Salute. Dopo mesi si è arrivati a centrare un obiettivo minimo come quello attuale, sul quale si è consolidato lo stroppo tra Regione, Comune e comitati.

