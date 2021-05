Il Coronavirus che ferma la sanità: il Molise tra le regioni con il più alto numero di ricoveri persi

Quelle cioè dove per il report di Altems si registra il più alto numero di ricoveri persi per pazienti no Covid. In regione incidenza settimanale e tasso di positività più basso d’Italia e indice di letalità invece più alto

CAMPOBASSO. Coronavirus e sanità, il Molise, insieme a Piemonte, Sardegna e Val D’Aosta, è tra le regioni ‘inerti’, quelle nelle quali il ritardo nell’attivazione dei ricoveri chirurgici ha determinato un alto numero di ricoveri persi. Veneto, Lazio e Toscana sono al contrario le regioni ‘resilienti’ al Covid, quelle in cui la riattivazione dei ricoveri ha consentito di ridurre il numero di quelli persi rispetto allo stesso periodo del 2019.

È quanto emerge dal 53esimo Instant Report sul Covid-19 dell'Altems, l'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica. Report dal quale si deduce anche che nelle regioni Lombardia, Liguria, Abruzzo ed Emilia-Romagna la tempestiva riattivazione dei ricoveri chirurgici non ha consentito comunque di ridurre nella media il numero di ricoveri chirurgici persi e per questo rientrano tra le ‘fragili'. Infine, Provincia autonoma di Trento, Sicilia e Umbria si collocano tra le ‘late responder’, ovvero quelle regioni nelle quali la tardiva ripresa delle attività di ricovero per chirurgia non ha comportano una significativa perdita di ricoveri chirurgici.

Sull'andamento della curva epidemiologica, continua, evidenzia Altems, il calo dell'incidenza settimanale dei positivi al Covid, registrando un valore nazionale pari a 66 ogni 100.000 residenti (in calo rispetto ai dati del 10 maggio, pari a 95 ogni 100.000). Buono in questo caso il dato del Molise, la seconda regione con l’incidenza minore, a 25 ogni 100mila residenti, dopo la valle D’Aosta, a 24.

Non certo incoraggiante, invece, il dato relativo alla letalità. Nell’ultima settimana il dato più elevato si registra in Molise (10,02 ogni mille casi) e in Liguria (8,20 ogni mille). A livello nazionale il dato si attesta al 2,51 per mille.

Tutt’altra cosa, al contrario, per l’indice di positività al test, con il 2,35% il Molise ha il dato più basso d’Italia. La media nazionale è dell’8,06%.

