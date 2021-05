Vaccini anti-Covid, avanti tutta con le somministrazioni: solo oggi 2.689 dosi

Il report aggiornato dall’azienda sanitaria del Molise

CAMPOBASSO. Avanti con la campagna vaccinale anti-Covid in Molise. Nella giornata odierna – riferisce l’Asrem con il consueto report giornaliero - sono state somministrate 2.689 dosi, per un totale di 171.552, il 96,95% di quelle consegnate.

Nel dettaglio, ad oggi in 120.548 hanno ricevuto il vaccino Pfizer, 34.724 l’AstraZeneca, 14.777 quello Moderna e 1.503 il nuovo Janssen.

Le categorie al momento interessate dal processo di immunizzazione sono, oltre al personale scolastico, quello sanitario, le forze armate, i fragili, i caregiver e gli ospiti delle Rsa, che nella gran parte dei casi hanno già fatto il richiamo, ma anche le fasce d’età a partire dagli over 80 fino agli over 50. E si attende, come in altre zone d’Italia, l’apertura delle prenotazioni anche per i 40enni.

