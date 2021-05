Vaccini, nuova accelerazione: oggi le prime dosi dai medici di famiglia

Dopo l’accordo sollecitato dal Commissario all’emergenza Covid e sottoscritto dall’Asrem

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, il Molise vuole accelerare ancora. Al via oggi le somministrazioni del siero immunizzante negli studi dei medici di famiglia che hanno dato la loro disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale.

In alcuni ambulatori le prime somministrazioni di Johnson sono in programma questa mattina, in altri si comincerà nei prossimi giorni. L’obiettivo è cercare di mettere in sicurezza il più alto numero di persone, per raggiungere l’auspicata ‘immunità di gregge’.

