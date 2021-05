Asrem, Scafarto lascia: via dal primo luglio. Cercasi nuovo direttore sanitario

La manager ha scelto di andare in pensione. Il suo ultimo giorno di servizio sarà il 30 giugno, poi bisognerà individuare tra gli idonei il successore

CAMPOBASSO. Ha presentato le dimissioni presso l’Asl Napoli 3, di cui è dipendente in posizione di distacco in Molise. Dal primo luglio andrà in pensione, lasciando così anche l’incarico di vertice presso l’Azienda sanitaria regionale.

A fare i bagagli è la manager 64enne di origini salernitane Virginia Scafarto, direttore sanitario dell’Asrem, la quale, usufruendo verosimilmente della cosiddetta Quota 100, ha deciso di collocarsi a riposo, nonostante il suo incarico in Regione conferitole fino al 2023.

Il suo ultimo giorno di servizio – si apprende da primonumero – sarà il prossimo 30 giugno.

La dottoressa Scafarto, che per un periodo ha diretto da commissario l’intera Asrem, ha lavorato in prima linea durante la pandemia: a lei il compito di programmare e monitorare gli interventi e gli adempimenti richiesti da Stato e Regione in ordine al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, come previsto nella delibera di nomina del direttore generale Oreste Florenzano.

Ora proprio il dg Asrem dovrà nominare il suo successore scegliendo tra i professionisti presenti nell’apposito albo regionale degli idonei.

