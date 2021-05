Covid, vaccinazioni dai medici di famiglia ma la Fismu segnala: ancora poche dosi a nostra disposizione

A parlare è Ernesto La Vecchia della Federazione sindacale medici riuniti, che ha spiegato come i professionisti nei propri studi stiano procedendo alla somministrazione del farmaco Janssen e che ha auspicato qualche aggiustamento nella ‘macchina operativa’

CAMPOBASSO. Lotta al Covid in Molise: al via oggi la somministrazione delle prime dosi di vaccino Janssen agli over 55 negli studi dei medici di famiglia. Un importante traguardo salutato positivamente dal dottor Ernesto La Vecchia della Fismu (Federazione italiana sindacale dei medici uniti), che però evidenzia la necessità di alcuni aggiustamenti nella ‘macchina operativa’ della campagna di immunizzazione e segnala ancora la scarsa dotazione di farmaci presso i medici di base.

"Siamo soddisfatti – ha dichiarato all’Ansa - perché ieri sono arrivati i primi vaccini e stamattina abbiamo fatto le prime somministrazioni, ma ci sono ancora molte cose da mettere a punto a cominciare dal fatto che le dosi a nostra disposizione sono ancora poche. C'è soddisfazione - ha aggiunto - anche perché con i nostri pazienti c'è un rapporto fiduciario".

Poi una battuta sulla scarsa adesione al piano vaccinale proprio da parte dei medici di famiglia. "Probabilmente servirà maggiore chiarezza – ha commentato La Vecchia - E comunque ci sono tanti colleghi che hanno dato la loro disponibilità a somministrare i vaccini nelle strutture pubbliche".

